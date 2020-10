To kørt på skadestuen efter trafikulykke

Klokken 12.09 torsdag blev det anmeldt, at to biler var kørt sammen ved Hornbækvej/Kellerisvej i Espergærde, og at to personer var kommet til skade.

Politi og to ambulancer blev sendt til stedet, hvor det østgående spor blev lukket i en periode under oprydningen, imens to personer blev kørt til skadestuen for at blive tilset.