Det ene indbrud fandt sted i en villa her på Gl. Hellebækvej.

To indbrud i kommunen

I perioden fra den 12. til den 18. november har der været indbrud i en villa på Gl. Hellebækvej. Tyven brød et vindue til et værelse op. Det er uvist, hvad der er stjålet.

Også på Hovgårdsvej i Espergærde har der været indbrud. Det skete klokken 3.16 natten til tirsdag. Her kom tyven ind ved at afliste et vindue. Hvad der er stjålet er endnu ikke opgjort.