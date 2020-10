Artiklen: To fulde svenskere sigtet for overfald

Nordsjællands Politi har anholdt og sigtet to svenske mænd for vold efter et overfald ved landgangen til færgen på Færgevej i Helsingør.

Vagtchef Stefan Andersen oplyser, at de to er sigtet for et overfald på en 23-årig mand fra Helsingør. Overfaldet blev anmeldt lørdag klokken 21.25, men da sagen stadig efterforskes, kan han endnu ikke give nærmere detaljer om den 23-åriges tilstand eller overfaldsmændene.