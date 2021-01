Se billedserie I første fase af det tidligere projekt Power of Diversity, skabte deltagerne i 2016 en forestilling særligt til Marienlyst Slot.Foto: Søren Damving

To festival-projekter for unge får EU-støtte

Helsingør Teater og PASSAGE Festival modtager EU støtte til to projekter til gavn for lokale unge

Helsingør - 30. januar 2021 kl. 05:52 Kontakt redaktionen

Helsingør Teater og PASSAGE Festival har netop modtaget støtte fra Det Europæiske Solidaritetskorps, der er etableret af EU for at udveksle unge fra hele Europa, styrke deres faglige og sociale kompetencer og give mulighed for at deltage i inspirerende projekter.

Støtten sikrer, at Helsingør Teater og PASSAGE Festival nu kan starte projektet "PASSAGE Volunteer Camp" op med unge i alderen 18-25. I første omgang involverer det både lokale unge fra Helsingør samt unge fra Lincolnshire, England og fra det vestlige Slovenien, i et læringsforløb om kultur i Helsingør.

God nyhed

- PASSAGE Volunteer Camp har været på tegnebrættet et stykke tid, så det er en virkelig god nyhed, siger Heidi Johanne Engsig, projektkoordinator på Helsingør Teater.

- Allerede for et år siden modtog Helsingør Teater og PASSAGE Festival et såkaldt Quality Label, der sikrer at man arbejder ansvarsfuldt med de unge frivillige og er en forudsætning for at man kan bidrage med projekter i Det Europæiske Solidaritetskorps. Desværre måtte vi trykke på pauseknappen i 2020, men nu glæder vi os til at komme i gang, fortsætter Heidi Johanne Engsig.

Udvikling i byen

Projektet vil blandt andet arbejde med, hvordan man med en satsning på kultur kan skabe udvikling i en by. Samtidig vil de unge indgå i den praktiske afvikling og organisation af PASSAGE Festivalen i 2021 og ideen er at øge de unges lyst og interesse for at engagere sig i frivillighed helt generelt. En række lokale organisationer er med i projektet, og en del af pladserne er optaget, men der er mulighed for at søge om at deltage.

Er man blevet nysgerrig kan man kontakte Heidi Johanne Engsig på Helsingør Teater og holde øje med nyheder fra Helsingør Teater og PASSAGE Festival.

Dette er det andet projekt indenfor kort tid hvor Helsingør Teater og PASSAGE Festival modtager støtte fra EU til gavn for unge i blandet andet Danmark, Slovenien og England.

People Power Partnership

Også det stort anlagte europæiske samarbejdsprojekt People Power Partnership (PPP) har unge mellem 18-25 som målgruppe, og hér er PASSAGE Festival én ud af i alt 14 partnere fra hele Europa.

PPP løber over fire år (2020-2024) som et deltagerbaseret danse- og teaterprojekt. I alt vil 104 unge sammen med projektets 14 partner-organisationer skabe 13 sted-specifikke forestillinger samt én turnerende forestilling, der vil rejse rundt til 11 forskellige lande.

Første skridt for PASSAGE Festival er at finde 8 unge dansere mellem 18-25 år, der får en enestående mulighed for at deltage i en professionel sceneproduktion, optræde og rejse Europa tyndt nogle uger årligt og møde andre unge undervejs.

Der afholdes auditions i Helsingør i marts måned 2021.