To dage med kviktest ved færgerne

Helsingør - 10. januar 2021 kl. 16:17 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

I løbet af meget kort tid blev der indført krav om, at rejsende fra Sverige skal have en dugfrisk og negativ test for Covid-19. Det har skabt travlhed på de indre linjer i Helsingør Kommune henover weekenden, og allerede søndag morgen var det muligt at få et hurtigt testsvar ved færgeterminalerne i Helsingør.

For borgerne og pendlere var det resultatet af et pres fra Helsingør Kommune, der blev godt modtaget af Region Hovedstaden, og det betyder, at der også søndag og mandag er helt særlige testmuligheder ved færgerne. Årsagen er de mange medarbejdere, der pendler på tværs af Øresund. Mange svenskere er ansat i Helsingør Kommune, og der er også svenske ansatte i den private sektor. De og deres arbejdsgivere stod pludselig i en problematisk situation, hvis de skulle på arbejde uden at have en negativ og frisk Corona-test.

Tilbuddet stopper tirsdag, men indtil da vil også almindelige borgere i Helsingør Kommune kunne tage forbi færgeterminalerne for at blive testet for Covid-19. Det bliver dog som kviktest, hvor der er en risiko for, at man alligevel er syg, selvom testen er negativ. Imidlertid er det i den nuværende situation bedre end ingen test. I løbet af mandagen tager Helsingør Kommune og Region Hovedstaden stilling til, om tilbuddet ved færgerne skal fortsætte. Forventningen er, at medarbejdere, der pendler på tværs af Øresund, kommer ind i en rytme med løbende tests, så det ekstraordinære tilbud stopper allerede tirsdag.