Værftshallerne her på billedet eller Rønnebær Allé. Disse to placeringer til et campus bliver nu analyseret. Samtidig har Nordsjællands HF & VUC fået lovning på at kunne få lov til at opføre deres eget campus på en del af den grund, som huser Skolen ved Kongevej. Foto: Allan Nørregaard

To campus-placeringer er nu i spil

Helsingør - 20. januar 2018 kl. 04:45 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Benedikte Kiær(K) er begejstret over, at Helsingør får en læreruddannelse. Passer godt med Campus-plan. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Det har længe været et ønske fra byrådet og borgmester Benedikte Kiær(K), at Helsingør for alvor også skulle blive en uddannelsesby med et campus og et attraktivt miljø for de studerende.

Indtil for nylig har udsigterne på mange måder været dystre, da Erhvervsskolen Nordsjælland dette efterår meddelte, at man ville sælge bygningerne på Rasmus Knudsensvej og lukke flere af uddannelserne.

Tirsdag aften kom der imidlertid helt andre positive nyheder, da regeringen ved minister for offentlig innovation, Sophie Løhde(V) kunne offentliggøre at Helsingør sammen med ni andre byer udenfor København fik tildelt en uddannelsesinstitution som led i en udflytningsplan på uddannelsesområdet.

Mere præcist har Helsingør Kommune fået en såkaldt »uddannelsesstadion«, hvor den store uddannelsesinstitution UCC i København skal udbyde en del af læreruddannelsen med sandsynligvis mellem 50 og 100 studiepladser. En beslutning, som ikke overraskende vækker begejstring på rådhuset

- Jeg er naturligvis utrolig glad. Det passer perfekt med de planer. som vi har for at skabe et campusmiljø i Helsingør. Det handler ikke bare om at tiltrække uddannelsesinstitutioner, men også om skabe et studiemiljø, som de unge trives i , siger borgmester Benedikte Kiær(K).

Værftshaller eller Rønnebær Allé

Borgmesteren har endnu ikke fået mange detaljer om uddannelsen mere præcise udformning og omfang i Helsingør, men beskeden kommer på et tidspunkt, hvor kommunens embedsmænd netop sidder og regner og analyserer to konkrete placeringer af en campus, der skal kunne samle flest mulig af kommunens uddannelser. De to placeringer, som bliver undersøgt, er Værftshallerne og det delvist forladte erhvervsområde ved Rønnebær Allé bag Cinema Center.

- Nogle af de ting, som analysen lægger vægt på er om der er plads til udvidelser, og om der også er plads til , at kan bygges ungdomsboliger i området, siger borgmesteren om arbejdet, som vil blive fremlagt for politikerne på et kommende møde i Økonomiudvalget.

- Værftshallerne ligger meget centralt, men en udfordring kan være parkeringspladser, og at det ikke er tilladt at opføre boliger på stedet, fortæller hun.

Selv om Erhvervsskolen Nordsjælland og Nordsjællands HF & VUC tidligere har oplyst, at en placering på Rønnebær Allé ikke er den optimale løsning, og at en placering tættere på station og byliv er mere attraktiv, så fremhæver Benedikte Kiær, at der en række fordele ved området ved Rønnebær Allé.

- Først og fremmest ligger området lige ved Helsingør Gymnasium, hvor der i forvejen findes et attraktivt studiemiljø, siger hun.

Derudover giver lokal- og kommuneplanerne for området også mulighed for boligbyggeri .

Vil flytte 10. klasser til campus

I forhold til et nyt campus, så synes Kiær, at udsigter ser ganske gode ud, da man også har muligheden for at flytte kommunens 10. klasseskole til det nye campus,ligesom kommunens nye FGU-uddannelse også kan flyttes ind på det nye campus. Derudover starter uddannelsesinstutionen SOPU en SOSU-uddannelse med start i efterårsemestret i år. En uddannelse, som oprindelig skulle have til huse i erhvervsskolens bygninger på Rasmus Knudsensvej.

- Erhvervsskolen er jo ved at sælge deres bygninger, så det ville jo være lidt underligt, hvis 10.klassseskolen og Ungdomsskolen skulle blive liggende alene derude, siger Kiær.

I forhold til de erhvervsfaglige uddannelser på Rasmus Knudsenvej, så er det håbet, at Erhvervsskolen Nordsjælland også ville være interesseret i at flytte ind.

Har ikke hyret lobbyister

Mens andre kommuner ligefrem har brugt skattekroner på at hyre eksterne firmaer til at få statslige instiutioner eller uddannelser til deres kommune i forbindelse med de meget omtalte udflytningsrunder, så er det ikke tilfældet for Helsingørs vedkommende.

- Vi har ikke købt dyre konsulenter eller lobbyister eller brugt store ressourcer på det. Det kan da godt være, at vi engang har sendt et brev. Men vi er selvfølgelig meget glade for, at man har kigget mod Helsingør, siger Kiær.

Da regeringen første gang udflyttede offentlige arbejdspladser fra København var Helsingør i øvrigt også med på kortet, og fik tildelt 8-10 arbejdspladser i form af Statens Værksteder, som var tiltænkt en placering på Kronværkerne ved Kronborg. Denne udflytning blev dog af forskellige årsager ikke til noget.

