To bilister standset og anholdt

Klokken 03.50 var den gal igen ved Shell på Kongevejen, hvor en bilist i en Ford blev standset af en politipatrulje. Manden bag rattet forsøgte dog at stikke af til fods men blev hurtigt indhentet. Han var aggressiv og udadreagerende, så han måtte overmandes af betjentene, inden han blev anholdt. Det viste sig, at han kørte bilen uden at have et kørekort. Han blev derfor sigtet for at overtræde Færdselsloven og også for at have forbrudt sig mod ordensbekendtgøresen og have modsat sig anholdelse. Den 29-årige mand blev afhørt og løsladt igen. Han kørte i en andens bil, og nu kan bilens ejer sandsynligvis også se frem til en bøde for at overlade sin bil til en person uden kørekort.