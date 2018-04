Artiklen: To biler i frontalt sammenstød: Motorvej spærret i flere timer

Klokken 7.14 lørdag morgen fik Nordsjællands Politi en melding om en trafikulykke mellem to biler på Helsingørmotorvejen mellem Kvistgård og Espergærde.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi, Søren Bjørnestad, til sn.dk.

- Uheldet sker på det stykke, hvor Helsingørmotorvejen overgår til motortrafikvej, og mellem nordgående og sydgående spor er der ingen heller, og det er her, at de to biler, der kører i hvert sit spor, kører frontalt ind i hinanden, siger Søren Bjørnestad til sn.dk.

Redningsmandskabet arbejdede længe på at få frigjort de implicerede i bilerne.

Bilen i sydgående retning blev ført af en kvinde, der havde sin søn med i bilen, mens bilen nord på blev ført af en mand, der var alene i bilen.

- Kvinden er fragtet med ambulance til Rigshospitalets Traumeafdeling til undersøgelse, mens hendes søn ikke er kommet slemt til skade. Han er kørt med sin mor. Manden i den anden bil er kørt med ambulance til Hillerød Hospital, siger vagtchefen.

Han oplyser, at man endnu ikke kan sige noget om alder eller andet om de implicerede, ligesom han heller ikke på nuværende tidspunkt kan sige noget om, hvorfor ulykken skete.

- Bilinspektører skal nu undersøge ulykkesstedet for at klarlægge de faktiske omstændigheder, og det betyder, at strækningen vil være spærret de næste par timer, siger Søren Bjørnestad.