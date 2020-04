Ansatte, pårørende og indlagte bliver nu testet.Foto: Allan Nørregaard

To ansatte er smittet med corona på stort genoptræningscenter

Helsingør - 27. april 2020 kl. 10:42 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To ansatte på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, også kendt som poppelgården, er blevet smittet med Covid-19. Det fremgår af en pressmeddelelse fra Helsingør kommune.

- Vi er kommet i den situation på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT), at 2 medarbejdere er konstateret smittet med Covid-19. Det betyder, at vi nu tager alle nødvendige forholdsregler i opsporingen af, om der skulle være øvrige smittede - enten blandt personalet eller borgerne på de midlertidige pladser, lyder det i et brev til de pårørende underskrevet keder af Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter Pia Nielsen

Et af de første skridt er at få foretaget test for Covid-19 på alle borgere, der er indlagt på en midlertidige plads på HRT, samt på alle medarbejdere.

- Da du er angivet som nærmeste pårørende til en af de indlagte borgere på HRT. Vil vi informere dig om, at vi forventer, at der i dag(Søndag) eller i morgen/ bliver foretaget test af alle de borgere, der er her. Det vil ske ved, at regionen sender et testhold til HRT, fremgår de af brevet.

Samtidig oplyser det kommunale genoptræningscenter, at der er indført en række permanente og midlertidige tiltag:

- Fællesarealer for borgerne på HRT lukkes midlertidigt.

- Medarbejderne bærer ansigtsvisir, når de er i ansigt-til-ansigt kontakt med

borgere fx i den nære plejesituation.

- Der foretages ekstra rengøring på hele HRT.

- Borgere indlagt på HRT og personalet vurderes to gange dagligt, om de har symptomer på Covid-19.

Herudover holder stedet fast i de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som man hele tiden har fulgt, om afstand og god håndhygiejne for både personale og borgere.