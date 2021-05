Spænding mens resultaterne kommer ind på valgaftenen i 2017. Nuværende folketingsmedlem Henrik Møller i forgrunden var tæt på at tage borgmesterkæden fra Konservative, der - med en undtagelse af en periode under Johannes Hecht-Nielsen(V) - har haft posten siden 1994. Yderst til højre på billedet ses den nuværende borgmesterkandidat Claus Christoffersen, der blev valgt til Byrådet for første gang. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: To analyser: Mister Kiær og K magten? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

To analyser: Mister Kiær og K magten?

Et specialmedie sætter Helsingør på listen over nye S-kommuner. I en anden prognose tror man ikke på et magtskifte.

Helsingør - 16. maj 2021 kl. 04:06 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Det er normalt sværere at gætte på udfaldet af et kommunalvalg end et folketingsvalg. Det skyldes blandt andet, at der kun i beskedent omfang bliver foretaget lokale meningsmålinger. En anden årsag kan være de ofte dramatiske og overraskende konstitueringsforhandlinger, hvor posterne i byrådet fordeles.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

Rødt valgforbund med tre fælles mærkesager 04. maj 2021 kl. 10:20

Her er Enhedslistens kandidater til valget 24. april 2021 kl. 06:47