De unge luskede rundt her på Skolen i Bymidten.

Tissetrængende unge skabte indbruds-frygt

Fem unge vakte onsdag aften mistanke, da de blev set omkring Skolen i Bymidten ved Nygade i Helsingør.

En borger troede, at de unge var ved at begå indbrud og kontaktede politiet, som sendte en patrulje til stedet.

Det viste sig imidlertid, at de unge bare havde været inde på ejendommen for at tisse, oplyser Nordsjællands Politi.