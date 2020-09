Astronaut er blevet sammenlignet med band som Arctic Monkeys. Foto: Pressefoto

Tirsdagskoncert med kultagtige Astronaut

Helsingør - 17. september 2020 kl. 11:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag den 22. september kan man opleve bandet Astronaut i Toldkammeret, når der igen er tirsdagskoncert. Astronaut, der har Århusianske rødder, har opbygget et kult-agtigt ry for at levere ekstraordinære og opløftende live-oplevelser, og denne aften bliver ingen undtagelse.

Sidste år udgav Astronaut debutalbummet 'Silence One', lavet i samarbejde med stjerneproduceren Claudius Mittendorfer, der har arbejdet med navne som Arctic Monkeys, Muse, Johnny Marr og danske Mew. Siden har bandet spillet en række koncerter, blandt andet i Holland og England, samt tilbragt tiden i studiet, ikke mindst under corona-tiden, hvor der er blevet arbejdet på et nyt album - Til koncerten kan man forvente at få et indblik i dette nye udspil, der udkommer i foråret 2021.

Gaffa har to gange haft anmeldere til bandets energiske koncerter og har begge gange kastet 5 stjerner efter oplevelsen - Senest på et udsolgt Radar i Århus hvor de skrev: "Det var toner, der rørte ind i sjælen og nogle, man huskede, da man gik fra Radar og kiggede op i den mørke stjernehimmel efter en vild koncertoplevelse [...] Astronaut fik virkelig vist, hvordan de både rummer at formidle det tunge mørke og det varme lys videre på fineste vis."

Bandet går på Tirsdag den 22. september kl. 19.15. Billetter af 50 kr sælges på på www.kuto.dk