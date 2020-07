Tirsdag aften klokken 19.20 sad tre unge på skolens bænk. Det var et dårligt tidspunkt

Tre unge mennesker sad tirsdag aften klokken 19.20 ved et bænkesæt på Skolen ved Rønnebær Allé i Helsingør.

Her troede de måske, at de kunne undgå politiet, men det gik hurtigt op for dem, at det ikke var tilfældet.

En patrulje kom nemlig forbi kort efter, fremgår det af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.

Her fandt politiet en mindre mængde hash på en af de tre unge, en 18-årig mand fra Helsingør.

Politiet kvitterede ved at sigte ham for besiddelse.