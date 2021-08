Se billedserie Pantstationen ligger på Prøvestenen, hvor forbrugerne typisk kommer forbi med større mængder dåser og flasker, da det her er muligt at aflevere flere genstande på en gang. Maskinen kan bare ikke rigtig følge med - selvom køen her ikke ser voldsom ud, må de bagerste vente i op mod en time på at komme til. Foto: Philip Horup

Timelange køer får Dansk Retursystem til at gå i forsvarsposition

Siden åbningen af den nye pantstation i Helsingør i juni har brugerne været stærkt utilfredse med maskinen, som der ofte er timelange køer til

Helsingør - 25. august 2021 kl. 05:15 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Der er ikke ligefrem god stemning ved pantstationen på Prøvestenen i Helsingør. Den gamle pantstation kunne ikke mere, og i juni blev en ny »hurtigt tællende« pantstation så indviet, som det hed i pressemeddelelsen fra Dansk Retursystem. Men den nye pantstation tester i høj grad tålmodigheden hos de ventende helsingoranere, og for en bliver det for meget:

- Der er tredje gang, jeg kommer herop og forsøger at aflevere min pant, men det tager simpelthen for lang tid. Det er grotesk, at det skal tage så lang tid, og det er lige før, jeg bare smider dem væk efterhånden.

En anden holder ud i køen.

- Jeg har stået i kø i en halv time nu, og jeg har nok en halv time igen. Og i dag er køen endda meget kortere end de andre gange, jeg har været her. Det ville nok være hurtigere at gå i supermarkedet med det, siger han og ryster på hovedet.

Også på de sociale medier har Dansk Retursystem fået hårde ord med på vejen fra forbrugerne, der klager over den manglende kapacitet og de lange ventetider.

Første af sin slags Den nye pantstation fik ellers masser af lovord med på vejen, da Dansk Retursystem tidligere på sommeren introducerede den nye maskine, som er den første af sin slags i landet.

- Plastikflasker og dåser hældes direkte i en hurtigt tællende maskine med plads til langt mere end i dag. Det gør den nye pantstation mere miljøvenlig, og samtidig kan brugerne se frem til at få pantpengene sat ind på deres betalingskort samme dag. Dansk Retursystem har en ambition om, at det skal være let at komme af med sin pant, også når man har store mængder, lød det i pressemeddelelsen.

Helsingoranerne skulle teste den nye maskine, og ud fra tilbagemeldingerne ville Dansk Retursystem så se på, om teknikken kunne bredes yderligere ud på det danske marked.

Allerede nu kan Dansk Retursystem dog konstatere, at pantstationen er utilstrækkelig - I hvert fald i Helsingør. Markedsdirektør Marlene Holmgaard Fris er ked af de lange ventetider.

- Vi beklager på alle mulige måder og henviser til butikker, hvor det jo også er muligt at aflevere sin pant. Vi besluttede os for at teste den her løsning, men med de mængder, der bliver afleveret i Helsingør, strækker det ikke som løsning, som det er nu, siger hun.

Konstant brug for hjælp Testen og evalueringen af den nye pantstation fortsætter immervæk. Som noget nyt er Dansk Retursystem begyndt at interviewe forbrugerne, når de benytter stationen på Prøvestenen. Det skorter ellers ikke med ansatte på stedet i forvejen. Pantproblemerne bliver således understreget af, at Dansk Retursystem har set sig nødsaget til at have ansatte på lokationen i hele åbningstiden.

- Testen har vist, at vi er nødt til af have nogle hjælpere, som servicerer forbrugerne og sørger for, at det går så hurtigt som muligt, men det var bestemt ikke hensigten, at vi skulle have så mange hjælpere på. De vejleder især om sorteringen, da ikke alle er klar over, at glasflasker og plastflasker skal hver for sig, siger markedsdirektør Marlene Holmgaard Fris.

Passer til supermarkedet I Dansk Retursystem ser man dog potentiale i systemet, måske særligt i større supermarkeder. Det fremgår af en skriftlig kommentar, hvor Dansk Retursystem forsvarer beslutningen om at etablere pantstationen, som er udviklet af norske Tomra, og som ifølge Marlene Holmgaard Fris har vist gode resultater andre steder i Norden.

- Husk det er en pantstation, som vi tester - alternativet var ingen i Helsingør lige nu, da den gamle var slidt op. Denne type er en, som er beregnet til de større supermarkeder, og planen er også at få en ny pantstation (til Helsingør red.), men hvornår ved vi ikke. Så denne løsning er det bedste, som vi har mulighed for at stille til rådighed, lyder det i kommentaren.

Den udmelding mener flere af de forbrugere som Frederiksborg Amts Avis har talt med ikke stemmer overens med den oprindelige melding fra Dansk Retursystem, som også er citeret tidligere i artiklen.

En af dem er Torben Nissen fra Fredensborg.

- Vi fik at vide, at den ville sortere hurtigt, men det går rigtig langsomt, så jeg synes absolut ikke deres udmeldinger hænger sammen. Hvis de havde sagt det (at maskinen er beregnet til supermarkeder red.) fra start, tror jeg, flere havde haft forståelse for situationen, men det er problematisk lige nu, fordi folk giver op, og det er jo også helt galt at skulle vente en time. De kan i det mindste udvide åbningstiderne, foreslår Torben Nissen.

Dansk Retursystem er non-profit og driver det danske pantsystem. Der er kommet 922 millioner flasker og dåser retur gennem flaskeautomater og pantstationer i løbet af første halvår 2021, hvilket er rekord.