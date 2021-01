Foto: Christopher Valeur

Send til din ven. X Artiklen: Tilbud om kviktest forlænges igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilbud om kviktest forlænges igen

Personer, der møder fysisk op på arbejde, er blevet opfordret til at lade sig teste en gang om ugen. Det medfører nu, at muligheden for lyntest i færgeterminalen bliver forlænget.

Helsingør - 15. januar 2021 kl. 14:16 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

I sidste weekend kom der et krav om, at indrejsende med anerkendelsesværdigt formål skal have en negativt test for coronavirus, der ikke er ældre end 24 timer. Indrejsende, som arbejder i Danmark, skulle ligeledes have en negativ test. Den måtte dog have en ældre dato, da den skulle være taget inden for de seneste syv dage. Helsingør Kommune arbejdede hurtigt, og i første omgang blev et center for kviktest oprettet i færgeterminalen, der var åbent søndag og mandag.

Den blev efterfølgende forlænget, så den gjaldt frem til og med søndag i denne uge. Den er dog allerede nu blevet forlænget yderligere, således at den nu løber frem til og med søndag den 7. februar. Forlængelsen er kommet i kølvandet på et pressemøde den 13. januar, hvor Sundheds- og Ældreminister, Magnus Heunicke (S) opfordrede alle, der møder fysisk op på arbejde, at lade sig teste en gang om ugen, uagtet om man har symptomer eller ej.

Mange tilbud

Copenhagen Medical, der står for kviktesten, vil derfor være at finde i færgeterminalen den kommende periode fra klokken 5.45 om morgenen til 23.45 om aftenen. Det er et gratis tilbud, og der vil være åbent alle dage. Tilbuddet kræver ikke tidsbestilling.

Det er også muligt at blive testet tirsdag, torsdag og lørdag ved Spor 13 på Helsingør Station, hvor sundhedspersonale fra Region Hovedstaden vil stå klar med den traditionelle test. Den kræver dog tidsbestilling, ligesom man ikke får svar på prøven med det samme.

valeur