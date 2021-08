Se billedserie Tidligere biskopper, nordiske biskopper og nuværende biskopper - alle gik de i procession fra det nærliggende Vor Frue Kloster til domkirken i Helsingør, og det betød samtidig, at Hendes Majestæt Dronningen denne dag ikke ankom som den sidste. Foto: Allan Noerregaard

Til gudstjeneste med dronningen: Festlig og farverig begivenhed

Dronningen og biskopper fra hele Norden gjorde søndagens højmesse i Helsingør Domkirke til en festlig og farverig begivenhed, der satte tanker i gang om venskaber, næstekærlighed, liv og lys.

De stod over for hinanden som to venner, der lige havde mødt hinanden på gaden, men det var nu i domkirken i Helsingør. Dronning Margrethe sad få skridt fra dem på en eftermiddag, hvor der var meget til såvel øjne som ører. Biskop Peter Skov-Jakobsen holdt tale for Helsingør Stifts nye biskop, Peter Birch. Det skete ansigt til ansigt, imens de omkring 400 deltagere i søndagens festgudstjeneste kunne lytte med.

Per Skov-Jakobsen talte om mobiltelefonens bip eller brum, der får os til at tænke på alt det, som vi skal nå - eller går glip af.

- Vi er ved at blive fremmede og hjemløse. Flygtigheden sender os i alle retninger, og tanken hænger hele tiden ved den sidste oplevelse, for vi kan ikke nå at få os med, sagde han og talte om det, som troen og venskabet kan give mennesket i den situation.

- Mon ikke vi skal fremhæve venskabets dimensioner, når vi taler om Gud?

Venskaber var der mange af denne søndag i domkirken, hvor deltagerne var glade for endelig at kunne mødes så mange.

De var også forventningsfulde i timen op til klokken 14.00, fordi Hendes Majestæt Dronningen ville deltage.

Nadver med ekstra sprit Sikke et smæld, som det gav, da 400 mennesker rejste sig samtidig, da hun stod i domkirkens brudedør med menighedsrådets formand, Ulla Ringbæk.

Og sikke en højtidelig gudstjeneste, hvor der skete en uropførelse af Bo Grønbechs »Hvor elskelige er dine boliger«, og hvor Helene Schrøder på tværfløjte spillede værket »Nu bede vi den Helligånd«.

Der var også glimt i øjnene, ikke mindst under nadveren, som blev gennemført med vin og brød placeret på strategiske steder i hænderne på udvalgte præster i den store domkirke.

Først gik kirketjenere rundt og gav et skvæt sprit i de hænder, der blev rakt frem, og dernæst var der kontinuerlig nadver - og det skete vist kun en enkelt gang, at en tallerken med oblater blev tom for hurtigt, og der opstod en lille forsinkelse.

Selvom der var 400 mennesker i kirken, var der nadver - her er det dronningen, der modtager brødet og vinen af biskop Peter Birch. Til alle, der ønskede det, var der også rigelige mængder af håndsprit.

Trosbekendelsen blev afsunget, og det fyldte flot det store kirkerum - og smukt lød det også, da Fredensborg Slotskirkes Pigekor sang værket »Nu bede vi den Helligånd«, skrevet til Luther-jubilæet i 2017.

På vej til grisehandleren Biskop Peter Birch skulle prædike over teksten om den barmhjertige samaritaner, og teksten fra Lukasevangeliet rejser spørgsmålet om, hvordan et kristent menneske finder ud af, hvem der er den »næste«, som skal hjælpes, elskes.

Det er der intet let svar på, lød det fra Peter Birch:

- Hvis vi instrumentaliserer kærlighedsbuddet, melder behovet for en målestok sig lynhurtigt, og dermed står åbenheden for fald. Så begynder vi at definere, hvem næsten er - og dermed også, hvem det ikke er. »Min næste finder jeg blandt mine landsmænd, blandt ligesindede, blandt dem, der overholder de samme love som jeg, deler de samme værdier. Min næste er mine nærmeste«, sagde Peter Birch, der også kom ind på den scene fra tv-serien Matador, hvor den sarte Maud Varnæs skal bringe jøden, bankfuldmægtig Stein, i sikkerhed.

Men hvor skal de køre hen?

- Der er selvfølgelig grisehandler Oluf Larsen og hans kone Katrine', lyder det forsigtigt fra Stein, som dog hurtigt - med tanke på, at de ikke hører til bankdirektørens omgangskreds - tilføjer: Men de er jo fremmede.

Hvortil Maud Varnæs svarer: Hvis de kan hjælpe, er de jo ikke fremmede mere, sagde Peter Birch, der i slutningen af sin prædiken mindede om dette:

- Ligesom vi ikke på forhånd kan definere, hvem vores næste er, kan vi heller ikke fastslå, hvem vi er næste for. Vi står tilfældigvis over for fordringen mange gange i vores liv, mange gange dagligt - og vi vil langt fra altid kunne sige, at vi svarede på det, situationen krævede af os.

Efter gudstjenesten var der reception i et stort telt i klosterhaven, hvor biskopper, præster og menighedsrådsmedlemmer også fik mulighed for at hilse på den nyudnævnte kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen, der ligesom en række nordsjællandske borgmestre deltog i festgudstjenesten for Peter Birch. Han blev bispeviet i januar under ganske strenge coronarestriktioner.

Fakta Biskop Peter Birch blev bispeviet ved en lille højtidelighed i januar måned, hvor pandemien satte begrænsninger på deltagerantallet.

Det var baggrunden for søndagens festgudstjeneste i Helsingør Domkirke med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe.

I kirken glædede deltagerne sig til igen at kunne synge, og de sang »Nu ringer alle klokker mod sky«, »Herre, jeg vil takke for min dag«, »Du , som går ud fra den levende Gud« og »Al magt på jorden og i Himlen«.

Peter Birch afløser Lise-Lotte Rebel, der i mere end 25 år var biskop for Helsingør Stift . Da hun holdt afskedsgudstjeneste, var der mere end en meter mellem stolene.

Efter gudstjenesten søndag klokken 14.00 var der reception i et telt i klosterhaven, hvor Dronning Margrethe ikke deltog.