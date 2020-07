Lennart Lajboschitzs selskab har investeret cirka 25 millioner kroner i renoveringen af det smukke gamle badehotel. Foto: Arkiv

Tiger-milliardær tager hotelunderskud roligt

Helsingør - 18. juli 2020 kl. 03:46 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hotelbranchen er under pres i denne tid, og corona-epidemien har sandsynligvis også kostet penge på det smukt istandsatte Hotel Hornbækhus, som stifteren og den tidligere hovedejer af butikskæden Tiger of Copenhagen, Lennart Lajboshitz, overtog i 2015. Et hotel, som udover en gennemgribende renovering også fik en helt ny profil med fokus på fællesskaber, hvor der blandt andet den ugentlige fællesspisning i hotelles store spisesal er blevet et hit blandt både lokale og turister.

Og netop selve hotellets koncept tror Lennart Lajboshitz så meget på, at han er klar til at acceptere, at det indtil videre ikke er lykkedes at få sorte tal på bundlinjen. For det nyligt offentliggjorte årsregnskab for selskabet Hotel Hornbækhus og Villa Strand ApS viser nemlig et underskud før skat på lidt over 6,3 millioner kroner, hvilket dog er en forbedring i forhold til regnskabsåret før, hvor underskuddet var på over 10,9 millioner kroner.

Regnskabsåret dækker frem til 31. december, og man kan således ikke læse noget om Covid 19-krisens konsekvenser for virksomheden.

Men netop velfungerende sociale arrangementer som fællesspisning og et hotel som også bruges af de lokale er koncept, som er så stærkt og kommercielt interessant, at ejeren er klar til fortsat skyde de nødvendige midler i forretningen, som han erhvervede for omkring 16 millioner kroner tilbage i 2015.

- Stort set synes jeg det går som planlagt - eller bedre end det. Underskuddet er en del af etableringen, siger Lennart Lajboschitz til erhvervsmediet Finans.dk

Derudover mener han grundlæggende, at der er et lovende perspektiv i et koncept, som bygger på sociale relationer og fællesskaber.