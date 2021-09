Se billedserie Nu bliver elitemiljøet omkring sejlsporten i Helsingør forstærket. Her er det Snekkersten Skotterup Sejlklub, som gør klar til en tur på vandet. Foto: Presse

Tidligt op til morgentræning: Ny Team Danmark-aftale udvider med sats på sejlsporten

Helsingør Kommune fortsætter med en ny aftale som Team Danmark Elitekommune frem til år 2025. Nyt i aftalen er en øget prioritering af sejlsport, som på sigt skal sikre lokale medaljer ved EM, VM eller måske endda OL

Helsingør - 29. september 2021 kl. 04:45 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Fem af 11 danske medaljer til sommerens OL i Tokyo blev sikret til vands. Og den første guldmedalje blev som bekendt sikret af Anne Marie Rindom i bådklassen Laser Radial. Vi danskere klarer os godt i det våde element, og sådan skulle det gerne fortsætte i årene fremover.

Med en forlænget og udbygget samarbejdsaftale skruer Helsingør Kommune og Eliteidrætsorganisationen Team Danmark nu op for satsningen på sejlsporten, og som noget nyt bliver der etableret morgentræning to gange om ugen for områdets største sejl- talenter.

Unikt for Sjælland Helsingør Kommune er en af 24 elitekommuner i Team Danmark-regi, men hidtil har sejlsporten ikke været en prioriteret del af indsatsen i Helsingør. Det ændrer sig nu til stor glæde for elitekoordinator i Helsingør Kommune Allan Jørgensen.

- Vi kommer til at få 20 sejlere til morgentræning i et samarbejde mellem syv klubber, hvilket kommer til at skabe et ret unikt talentmiljø, som der ellers i omfang kun er i Aarhus. Målet er på sigt at skabe atleter, som kan tage medaljer ved de store internationale mesterskaber, siger han.

Samarbejdet mellem Helsingør Kommune og Team Danmark blev indledt i 2014, og det er tredje gang, at det bliver forlænget. Sidste gang kom golfsporten på programmet, og endnu engang bliver der udvidet, så sejlsporten lægger sig til gruppen bestående af håndbold, fodbold, atletik, svømning og tennis.

Skal mindske frafald Hvilke sportsgrene, der bliver prioriteret, er forskelligt fra kommune til kommune, men elitekoordinator Allan Jørgensen mener, at det giver særlig god mening, at der satses på sejlsporten netop i det maritime Helsingør.

- Vi har 30 kilometer kyststrækning og mange klubber, så det er uforståeligt, hvis ikke der skulle være et samarbejde på tværs. Med den her aftale gør vi op med den egotænkning, der har hersket nogle steder, siger Allan Jørgensen, som pointerer fordelene ved, at de unge sejlere til morgentræningerne kan prøve sig af i nye konstellationer og nye både.

- Vi ved, at hvis vi skal nedbringe frafaldet blandt sejlerne, er det afgørende med fællesskab, fordi det er alt for skrøbeligt, hvis man altid træner med den samme, og makkeren så falder fra, siger elitekoordinatoren.

I alt er godt 250 unge en del af Team Danmark-miljøet i Helsingør. De ældste - omkring 90 udøvere - er en del af »Helsingør Eliteidræts Akademi«, hvor en almindelig ungdomsuddannelse bliver kombineret med morgentræninger og gyldigt sportsligt fravær.

DFer: - Vi har ikke råd Det er ikke gratis at skabe bedre betingelser for talenterne. Den nye aftale med Team Danmark løber frem til 2025, og Helsingør Kommune afsætter 3.931.000 kroner i 2022, 4.070.000 kroner i 2023, 4.128.000 kroner i 2024 og 4.233.000 til talent- og elitearbejdet i 2025, fremgår det af aftalen.

Selvom aftalen blev vedtaget med et stort politisk flertal, er der ikke lige så stor begejstring at spore over satsningen alle steder. Byrådsmedlem Marlene Harpsøe (DF) er således modstander af aftalen, hvilket hun begrunder ud fra et overordnet økonomisk perspektiv.

- Vi står i en vanskelig økonomisk situation, og jeg har ikke lyst til at svinge sparekniven på de ældre eller på socialrådet. Som jeg ser det er der nogle opgaver, vi skal lave, fordi folk har ret til hjælp, og så er der nogle opgaver, som vi kan vælge at løfte, og det er eksempelvis Team Danmark-ordningen og de penge vi lægger i talentudviklingen.

- Jeg synes, det er mærkeligt, at vi går ind og låser fire millioner de næste mange år på dette, siger Marlene Harpsøe (DF), som er formand for Social - og Beskæftigelsesudvalget.

Team Danmark bidrager med et symbolsk beløb på 50.000, og organisationen understøtter talentarbejdet med erfaring og knowhow - eksempelvis stiller de sportspsykologer til rådighed for de unge, og hver måned har atleterne en samtale med fokus på mentaltræning.