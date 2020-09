Tidligere MF'er fik flest stemmer ved menighedsrådsvalg

Morten Marinus har i forvejen stor erfaring med menighedsrådsarbejde. Han har nemlig de sidste 24 år (6 valgperioder) været medlem af Saltum Menighedsråd i Vendsyssel. Her har han i flere perioder været formand for aktivitetsudvalget, som har arrangeret sogneaftner, foredrag, sangaftener, koncerter med mere.

Marinus har hidtil valgt fortsat tilhøre til sit gamle barndoms sogn i Nordjylland. Men har nu valgt, at han fremover ønsker at bidrage til det lokalområde, hvor han bor.

- Jeg glæder mig meget til her, at bruge de 24 års menighedsråds erfaring jeg i forvejen har, men også at lære en masse nyt i sognet her, siger han videre,