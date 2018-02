Foto: Lisbeth Rinda Torp

Ti dyre minutter i Netto

Helsingør - 04. februar 2018 kl. 11:00 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da en 40-årig kvinde fra Espergærde fredag aften var ude af købe ind i Netto i Espergærdecentret lagde hun - som så mange andre - sin pung og telefon fra sig, mens hun pakkede sine indkøb.

Desværre glemte hun at tage både pung og telefon med sig, da hun forlod butikken. Der gik dog kun cirka ti minutter, før hun opdagede, at begge dele manglede, og hun vendte derfor tilbage til Netto, men kun for at opdage, at såvel pung som telefon i mellemtiden var blevet taget, oplyser Nordsjællands Politi.

Politiet oplyser videre, at Nettos videoovervågning viser en mand, som lægger pung og telefon ned i sin egen taske efter først at have kigget rundt. Telefonen er en Samsung Galaxy til en værdi af cirka 7.000 kroner, mens pungen bl.a. indeholdt 500 kroner i kontanter plus diverse identitets- og kreditkort.

Politiet oplyser, at optrinnet fandt sted mellem kl. 21.20 og kl. 21.30 fredag aften.

En 25-årig mand fra Dragør mistede lørdag også sine kreditkort, da han formentlig tabte sin kortholder i Lidl eller på parkeringspladsen ved Prøvestenscentret, oplyser Nordsjællands Politi.

Politiet oplyser videre, at manden kort er brugt efterfølgende er brugt til flere, men dog beskedne betalinger, inden manden fik spærret kortet. Samlet blev der købt for 513 kroner, bl.a. ved tre forskellige køb i Kvickly. Politiet håber, at Kvicklys videoovervågning kan kaste lys over situationen.

