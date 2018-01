Thin Lizzy på Håndværkeren

Falling Hazard startede som powertrio, men har i et år optrådt som kvartet. For at kunne gøre hyldesten til det irske rockband Thin Lizzy endnu mere autentisk er Falling Hazard udvidet med den internationalt anerkendte svenske guitarist Janne Stark, og så kan det stærke, københavnske band for alvor gøre noget ud af guitarharmonierne, der jo var Thin Lizzys kendetegn.

Falling Hazard optræder med sange fra alle epoker af Thin Lizzys karriere. Der bliver selvfølgelig spillet de store hits som Whiskey In The Jar, The Boys Are Back In Town og Dancing In The Moonlight. Og så bliver der også plads til nogle af de mere sjældne og eksotiske sange fra Thin Lizzys store bagkatalog - og sange, som ikke er blevet officielt udgivet.