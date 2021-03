Se billedserie Sådan ser årets musicalplakat ud ? premieredatoen kommer senere. Grafik: Rasmus Finsen

The Show Must Go On: Corona har ikke knækket musical

Det bliver ikke til påske, men der kommer en musical i år. Den kommer bare ikke til at ligne det, den plejer. Og så alligevel.

Helsingør - 17. marts 2021

Det plejer at syde og boble i musical-land, når kalenderen siger forår, men i år er ikke et normalt år. Heller ikke for Ungdomsskolens musical.

Men selvom der ikke bliver premiere i påsken på Kulturværftet, så kommer der en musical i år, og musicalholdet lever i bedste velgående.

70 unge mødes Trods omfattende corona-restriktioner og nedlukning for at mødes fysisk er der stadig mere end 70 unge i ensemblet, og der bliver øvet hver torsdag aften. Det foregår bare online, og premieren er en fleksibel størrelse, som der endnu ikke er sat dato på.

- Vi går efter at kunne lave vores show med publikum, og lige nu har vi fokus på, at det måske kan være i juni måned, hvor det er mere sandsynligt, at vi kan samle nogle mennesker. Men hvis vi ikke kan det, så streamer vi showet på video, siger Jais Larsen fra lærerholdet bag musicalen.

I efteråret blev der spændt en stor elastik ud under planlægningen for at gøre det muligt at tilpasse musicalen efter de skiftende corona-restriktioner. Den planlagte forestilling, Mestermand, blev udskudt, og i stedet er en lang række sangperler fra de foregående års ungdomsskole-musicals blevet udvalgt til et koreograferet musical-show, der meget passende har fået titlen "The Show Must Go On".

Udfordrende planlægning Udgangspunktet var, at man ikke ville risikere at stå i samme situation som i foråret 2020, hvor Sidste Chance blev aflyst kort før premieren.

- Det har været udfordrende at skulle planlægge efter, men slet ikke udfordrende på samme måde som for et år siden, hvor vi stod med en forestilling, som krævede, at vi var på en scene i et bestemt tidsrum med et setup, som ikke lod sig modellere om, siger Jais Larsen.

I efteråret øvede musicalholdet bl.a. i Borupgårdskolens store teatersal, hvor der var plads til at holde afstand. Siden nytår har undervisningen foregået online, hvor de unge deles op i virtuelle rum, alt efter om de skal øve korsang, solist-stemmer eller dans. Der er endda oprettet et pause-rum, hvor de unge kan tjekke ind for at hygge sammen, når de ikke øver. Ungdomsskolens musical er nemlig først og fremmest et stort og tæt fællesskab, og det skal også plejes i online-udgaven.

Det kræver en særlig planlægning. Svingende kvalitet af netværksforbindelserne gør det umuligt for de unge at synge sammen live. Derfor får de unge på forhånd et track, som de skal øve sig til, og det betyder, at de synger uden at kunne høre de andre.

- Hatten af for de unge, der sidder og lærer deres stemmer, mens de sidder alene derhjemme på værelset. Men både elever og lærere har hele tiden haft det mindset, at vi vil gøre alt det, vi kan, for at få det til at lykkes, siger Jais Larsen.

Koreografi på videomøder Også koreografien bliver øvet på videomøderne, men hvis restriktionerne bliver lempet efter påske, er man parate til at rykke en del af øvetiden udendørs, så ensemblet kan øve dans i mindre grupper.

Påsken har gennem alle årene været synonym med Ungdomsskolens musical. Her rykkede hele ensemblet og en lige så stor skare af frivillige ind på Kulturværftet i døgndrift for at gøre klar til premieren påskelørdag.

Sådan bliver det ikke i år. Alligevel har lærerteamet bedt de unge om at holde påsken åben. For hvis nu restriktionerne bliver lettet, vil man overveje at lave en særlig øve-seance med musicalholdet - bare for at markere, at det er den tid på året...

Årets musicalshow instrueres af Michael Mathiesen og Rie Sørensen, og derudover er Sarah Thordsen, Emil Balle og Jais Larsen med i lærerteamet, mens Anja Paulick igen er årets produktionsleder på musicalen.

Når den kommer... For det gør den - på den ene eller den anden måde!