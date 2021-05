The KutiMangoes i jazzklubben

The KutiMangoes blev dannet i 2012 af Gustav Rasmussen og Michael Blicher. Med en sound, der trækker på både Fela Kuti og Charles Mingus, var deres mål, at de ikke kom til at lyde som afrikanske musikere (hvordan kunne de også det?) men at blande kulturerne og skabe en ny, global lyd.