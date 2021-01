Testcenter udvider åbningstid

Helsingør Kommune har i en længere periode råbt op om, at de har ønsket mere testkapacitet til kommunen og mere frihed med testkapaciteten. Derfor undrede det folkene i kommunen, da justitsministeriet tidligere på ugen sendte en pressemeddelelse ud om, at kommunerne burde udnytte testkapaciteten bedre.

Noget godt er dog kommet ud af diskussionen, for fremover vil testcentret ved Spor 13 på Helsingør Station have udvidede åbningstider. Centret, der har åbent tirsdag, torsdag og lørdag fra klokken 10-15.45, vil fremover kunne teste borgere fra morgen til aften.

- Regionerne vil udvide åbningstiderne på testcentrene, og det kommer til at betyde, at testcentret ved Spor 13 fremover vil have åbent fra klokken 8-20. Vi kan endnu ikke sige, hvornår de nye tider træder i kraft, men vi er glade for, at testcentrets åbne timer fordobles, siger direktør i Helsingør Kommune, Stella Hansen.