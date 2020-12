Testbus vender tilbage: Her står den

Helsingør Kommune har tidligere meldt ud, at det midlertidige testcenter vil blive afløst af Region Hovedstadens mobile testcenter. Det er nu afsløret, at den placeres i Helsingør og Espergærde.

Da Helsingør Kommune i sidste uge oprettede et midlertidigt testcenter i Helsingørhallen, blev det samtidig meldt ud, at Region Hovedstadens mobile testenhed ville overtage testningen af kommunens borgere fra torsdag den 17. december.

Smittetallet stiger

Selvom det har været aftalt i noget tid, at testbussen skulle komme til Helsingør op til jul, er der i høj grad brug for den i disse dage. Antallet af bekræftede smittede stiger voldsomt i Helsingør Kommune. Det skyldes formentlig den øgede testkapacitet, men det er slående, at kommunen for bare en uge siden havde færre end 200 nye smittede i perioden på 7 dage op til dagen, hvor man gjorde status. De seneste tal fra Statens Serum Institut, der udkom onsdag eftermiddag viser, at der har været 271 bekræftede smittede i Helsingør Kommune i løbet af de seneste 7 dage.