Terassevarmeren stod lidt for tæt på

Natten til søndag kl. 02.23 blev der ringet efter brandvæsenet fra et hus på Ringgårdsvej i Hornbæk. Da politi og brandvæsen kom frem, var der dog ingen ild at se. Det viste sig, at terassevarmeren havde stået lidt for tæt på husets træbeklædning, og det havde udviklet røg. Beboerne havde selv klaret situationen, så der blev ikke brug for hverken brandvæsen eller politi.