Det er denne pantstation ved Prøvestenscentret, som er løbet ind i flere tekniske problemer. Foto: Dansk Retursystem

Tekniske problemer skaber kaos ved pantstation

Mange har ikke kunne komme af med deres pant, efter pantstationen ved Prøvestenscentret har været lukket i snart en uge grundet tekniske fejl.

Helsingør - 20. august 2020 kl. 05:10 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pantposen måtte blive i bilen lidt endnu, men da han ville aflevere posen i tirsdags, så var stationen fortsat ramt af en teknisk fejl. Denne gang var det med en besked om, at den ville være oppe og køre igen den 21. august. Noget der ærgrer Nikolaj Vincent Olsen.

- Der er langt til den næste pantstation, da man skal til Rødovre eller Høje Taastrup. Alternativt kan jeg tage alle flaskerne ud og aflevere dem enkeltvis i en flaskeautomat ved en detailhandel, men det tager lang tid og jeg synes ofte der opstår problemer med dem, siger han.

Han har ikke været den eneste, som har måtte køre forgæves. Stationen er løbet ind i en række tekniske problemer den sidste uges tid, som har gjort, at hver gang et problem har været løst, så har et nyt opstået og man har måtte lukke på ny. Det fortæller kommunikationskonsulent hos Dansk Retursystem, Mette Klint.

- Der har virkelig været problemer med pantstationen i Helsingør. Først gik kranen, som transporterer pantposen til containeren, i stykker. Den blev så fixet, men så kom der motorproblemer. Det blev så også fixet, men nu er der opstået et problem med gearet til motoren. Det tager lidt tid at få komponenter hjem og få repareret tingene, men vi håber at stationen bliver klar den 21. august. Vi forstår at folk er frustrerede.

Mette Klint kan samtidig berette om, at danskerne virkelig har fået øjnene op for pantstationerne rundt om i landet siden corona kom til, og hvordan det har medført flere tekniske problemer.

- Vi har oplevet et stigende brug af pantstationerne, som svarer til en stigning på 25 procent i første del af 2020, så det er naturligt, at stationerne løber ind i tekniske problemer eller må holde lukket, fordi der fyldt op. Vi gør alt hvad vi kan for at åbne hurtigt, siger hun.

Stor ros Udover at have kørt forgæves til pantstationen de sidste par gange, så har Nikolaj Vincent Olsen ikke meget kritik af stationen, tværtimod har han stor ros. Som børnefamilie bruger han og familien den meget, og de har brugt den fast fra få måneder efter den blev sat op tilbage i 2016.

- Vi kan pante på et minut, hvor det førhen tog os 10-15 minutter.

I løbet af de år, som familien har brugt den, så er det ikke ofte, at den har haft tekniske problemer som nu. Faktisk har han aldrig set den have tekniske problemer før, men kun 2-3 gange være lukket grundet at være fyldt op.

- Det er typisk i weekenderne, hvor folk har fri og drikker lidt flere flasker, at den er fyldt og dermed lukket. Hvis jeg kører op og afleverer en aften eller seneftermiddag på en hverdag, så plejer den at kunne bruges, siger Nikolaj Vincent Olsen.

Der er 12 pantstationer rundt om i landet med en 13. station der åbner om få dage i Rødovre. Her er der mulighed for at aflevere cirka 100 tomme flasker og dåser i samme sæk, hvilket gør aflevering af flasker og dåser væsentlig hurtigere, end hvis de skulle afleveres i en almindelig flaskeautomat. Pengene fra panten går herefter ind på din konto 2-10 bankdage efter du har afleveret dem.