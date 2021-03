Teglhuset har fået en ny bro

Da en omfattende om- og tilbygning af Teglhuset i Ålsgårde gik i gang i 2017 blev kunstneren Sophus Ejler Jepsen udpeget af Statens Kunstfond til at stå for den kunstneriske udsmykning.

- Der har altid været en bro over bækken her ved Teglhuset, så det er helt oplagt, at der nu skal være en igen, siger Sannie Jensen, der er daglig leder af Teglhuset, som er et botilbud til 14 borgere med psykiske- og sociale udfordringer.