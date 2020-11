Teenagere afsløret med formiddags-joint

På Rønnebær Alle bemærkede en patrulje mandag klokken 10.35 to unge mænd, hvoraf den ene var i gang med at ryge en joint. Patruljen rettede derfor henvendelse til ham, en 17-årig fra lokalområdet, og han blev her sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer, oplyser Nordsjællands Politi.