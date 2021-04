Teenager var påvirket og uden kørekort

Klokken 00.50 torsdag blev en 18-årig mandlig bilist fra Ishøj standset og kontrolleret på Montebello Allé. Her viste det sig, at han ikke besad retten til at køre bil, hvorfor han blev sigtet for alligevel at sidde bag rattet, ligesom han også blev sigtet for at være påvirket af euforiserende stoffer. En blodprøve skal nu fastslå den eventuelle grad af påvirkning.