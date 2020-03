Teenager udsat for forsøg på gaderøveri

Klokken 14.09 torsdag blev det anmeldt, at en mand lige omkring midnat på Bøssemagergade i Hellebæk havde henvendt sig til en 15-årig ung mand fra lokalområdet. Her havde han sagt til den unge mand, at der var tale om et røveri. Inden manden nåede at sige mere, var den 15-årige løbet fra stedet.

Manden beskrives som: 19-22 år, 190-200 cm, almindelig af bygning. Muligvis kørende i en sølvgrå personbil.