Retten i Helsingør lagde rammen til tirsdagens retssag, hvor den 15-årig dreng var tiltalt for voldtægt. Foto: Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Teenager tiltalt for voldtægt og besiddelse af børneporno Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Teenager tiltalt for voldtægt og besiddelse af børneporno

En 15-årig skoleelev fra Snekkersten er blevet tiltalt for at have voldtaget en 14-årig pige til en fest i januar, ligesom han også er tiltalt for at være i besiddelse af videomateriale, hvor to mindreårige drenge har seksuel omgang med hinanden.

Helsingør - 06. maj 2021 kl. 05:59 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Det var en tydeligt nervøs ung mand, der blev afhørt tirsdag morgen i Retten i Helsingør. Her forklarede dommeren på pædagogisk vis den 15-årige dreng fra Snekkersten, hvordan retspraksis i byretten fungerer. Derefter præsenterede anklageren de punkter, som den 15-årige står tiltalt for, hvilket omfatter at have voldtaget en 14-årig pige til en fest i Snekkersten natten til den 24. januar, samt at være i besiddelse af børneporno, idet politiet efter voldtægtsanmeldelsen konfiskerede hans mobiltelefon, hvor de fandt videomateriale af to mindreårige drenge, der har seksuel omgang med hinanden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger