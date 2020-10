Teenager taget for tyveri af energidrikke

Klokken 13.55 onsdag blev det anmeldt fra Kvickly i Stjernegade, at personalet stod med en butikstyv, der havde forsøgt at stjæle to energidrikke. Da butikstyven var under 18 år gammel, blev en patrulje sendt til stedet, hvor en 17-årig mand blev sigtet for butikstyveri. På baggrund af hans unge alder blev de relevante voksne samt myndigheder desuden underrettet om forholdet, oplyser Nordsjællands Politi.