Teenager knaldet med hash og kokain

En 19-årig mand fra Kokkedal blev mandag aften klokken 19.20 standset, da han kom kørende ad Kongevejen. Her viste det sig, at han var i besiddelse af en mindre mængde hash, ligesom der blev fundet en mindre mængde kokain i hans bil. Den 19-årige blev derfor sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, oplyser politiet.