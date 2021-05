Teenager blev knaldet for butikstyveri

En vagt anmeldte klokken 18.02, at en mindreårig butikstyv blev tilbageholdt i Helsingør Bycenter grundet tyveri af to trøjer og fem t-shirts fra Jack and Jones på stedet. En patrulje kørte derfor til stedet, hvor de traf en 15-årig ung mand fra København, som de sigtede for forholdet. Grundet hans unge alder blev der rettet henvendelse til hans forældre samt de sociale myndigheder, oplyser Nordsjællands Politi.