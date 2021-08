Teenager blev hentet af politiet: Forsøgte at stjæle for stort beløb

Klokken 16.57 anmeldte personalet fra Kvickly på i Prøvestenscentret, at en 14-årig dreng fra lokalområdet havde forsøgt at stjæle varer for cirka 900 kroner. Idet drengen var under 18 år gammel blev en patrulje sendt til stedet, og idet han tillige var under 15 år gammel og dermed under den kriminelle lavalder, blev sagen overdraget til de sociale myndigheder samt drengens værger, oplyser Nordsjællands Politi.