Teenagepiger afsløret som is-tyve

Klokken 15.20 mandag anmeldte personalet fra Fakta på Gurrevej, at to piger havde forsøgt at stjæle is og fire energidrik. Da de to butikstyve var under 18 år gamle blev politiet sendt til stedet, og det viste sig, at de to piger fra Helsingør begge var 14 år gamle og dermed under den kriminelle lavalder, hvorfor de relevante voksne blev orienteret om sagen.