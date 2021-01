Normal har fortsat lov til at holde åbent her på 1. salen i det ellers lukkede bycenter.

Teenagepige stjal i Normal

Klokken 12.50 tirsdag anmeldte centervagten fra Helsingør Bycenter, at de stod med en butikstyv, der havde stjålet for cirka 100 kroner i Normal. Da butikstyven var under 18 år gammel blev en patrulje sendt til stedet, hvor en 16-årig kvinde fra Hundested blev sigtet for forholdet, ligesom de relevante voksne blev informeret om episoden, oplyser Nordsjællands Politi.