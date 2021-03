Episoden fandt sted her på Snekkersten Station.

Teenagepige blev krænket i toget: "Mand blottede sine genitalier"

På vegne af en 15-årig ung kvinde fra Helsingør blev det klokken 11.44 anmeldt, at hun kort forinden havde befundet sig i Øresundstoget mod Købehavn, da en mand omkring Snekkersten Station kom ind i kupeen og satte sig parallelt med hende på den anden side af midtergangen. Her blottede han sine genitalier og begyndte at masturbere. Den unge kvinde forlod hurtigt kupeen og stod af på Kokkedal Station, oplyser Nordsjællands Politi.