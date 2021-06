Se billedserie Jalousi og mobning er eviggyldige emner for både børn, unge og voksne, og teaterstykket »På kanten af Langebro« er på mange måder nutidig. At pornoen netop frigivet i 1970'erne er et andet af emnerne i teaterstykket, hvor en ung lærerinde kommer til Ålsgårde. Foto: Thomas Olsen

Teatret, der fanger historien om en særlig, ung lærerinde

Lad generationerne snakke - og lyt med. Det er første ingrediens i at lave teaterstykket »På kanten af Langebro«, der fortæller om Ålsgårde i begyndelsen af 1970'erne.

Engang var der slumstormere i Ålsgårde. Et hus blev besat, og det blev en historie i TV-avisen. De lokale var mest optaget af, at bageren havde udsolgt af morgenbrød - slumstormerne havde været tidligt oppe...

Sikke en oplagt ide til et teaterstykke på Hammermøllen, når nu emnet er 1970'erne, ikke? Nej... Faktisk ikke...

For i de samme år kom en ung kvindelig lærer til byens skole, og da hun tog fat på seksualundervisningen, tog hun pornoblade med på skolen.

Nina Rasmussen forklarer. Hun er forkvinde for Hammermøllens Teatergruppe. Det er lørdag, og amatørteatret øver i sommervarmen ved Hammermøllen, hvor der nu er bygget en bro - Langebro.. Nede i den grønne sø er der vist nok snoge, så Nina Rasmussen glæder sig til, at der snart monteres et rækværk.

Publikum skal med tilbage i tiden, og det er egentlig ikke noget nyt. Men processen for amatørteatret er ny.

- Vi plejer altid at lave noget historisk, hvor vi går tilbage i de gamle bøger og til arkivet og skaber vores historie ud fra det. I år har vi gjort det anderledes. Vi har inviteret til møde, hvor alle i Ålsgårde kunne komme og fortælle om, hvordan det var at være ung, voksen og ældre i Ålsgårde i 1971. - Og det blev en rigtig sjov aften, hvor folk sad ved forskellige borde, og da vi samlede op bagefter, kunne vi se, at de samme historier gik igen. Men de blev fortalt lidt forskelligt, siger Nina Rasmussen og tilføjer, at aftenen var så givende, at de bagefter havde sagt hinanden: Fint hvis alligevel ikke bruger det - for det har været sjovt.

At ville noget mere Sådan gik det ikke. Der var masser af små hverdagshistorier, der samlet set kunne give et teaterstykke. Historien om slumstormerne var kortvarig til overvejelse, men set ud fra et professionelt synspunkt, var det en tam historie.

Fakta »På kanten af Langebro« spilles af Hammermøllens Teatergruppe fra den 28. juli til den 7. august.



Stykket tager publikum tilbage til Ålsgårde i 1971.

Nye tiltag sikrer teleslynge og særlige forestillinger med synstolkning og tegnsprogstolkning.

- Vi har været ude for at spørge nogle af deltagerne på mødet, om vi måtte bruge deres historie. Ikke 1:1, men i brudstykker, og ud af det har vi lavet et stykke om, hvordan der var i Ålsgårde i 1971. Om Alice, den unge lærerinde, der kommer til Ålsgårde fra København og har noget med i bagagen, som hun tumler med. Om husmoderen med børnene, der er flyttet hjemmefra. - Manden arbejder på værftet. Han kan ikke forstå, at hun vil noget mere end bare passe huset. Hun har det jo godt, synes han, og vi stiller det spørgsmål: »Kan man tillade sig at ville noget mere, selvom man egentlig har det godt?«, fortæller Nina Rasmussen om en af de underliggende historier, der er i stykket »På kanten af Langebro«.

Jalousi og mobning Ideen til at bygge stykket op om hverdagshistorierne udsprang af forestillingen for to år siden, hvor Hammermøllens Teatergruppe fortalte om 2. Verdenskrig og 1943, hvor jøderne skulle reddes. Inden forestillingen sad mange publikummer ved bænke og borde, og der var rationeringsmærker lagt frem mellem glas og tallerkner.

Skuespillerne gik rundt og rekrutterede til DKP, Danmarks Kommunistiske Parti, og de kom ofte til at facilitere samtalerne ved bordene. Fordi de kunne se, at bedsteforældre begyndte at fortælle børnebørnene om tiden under 2. Verdenskrig. Og i de snakke var der så meget energi og glæde generationerne imellem.

Scenen i skoven bliver først og fremmest indtaget af de unge. De er i overtal, og deres problemer og dilemmaer er også en central del af teaterstykket »På kanten af Langebro«. Imens forældrene diskuterer, om pornobladene var for meget, er der mobning, jalousi, kærlighed og slåskampe blandt de unge.

Således er der ligheder og forskelle på livet i dag og dengang - og efter sidste års aflysning er alting heldigvis som det plejer ved Hammermøllen i disse uger. Der er travlhed! Nina Rasmussen spekulerer som forkvinde blandt andet over, hvad Arbejdstilsynet vil sige til at lade en ung pige stille sig op på »Langebroens« kommende rækværk - og instruktøren? Ja, denne lørdag kæmper hun for at dæmpe det gode humør en anelse og få ro:

- Og det er lettest hvis i holder munden lukket, lyder det muntert i skoven.