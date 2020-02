Hammmermøllens sidste store forestilling i sommer hed »Hemmeligheden« og handlede om Hellebæk og Ålsgårde i det skelsættende år 1943. Foto: Presse

Send til din ven. X Artiklen: Teatergruppe tager på lokalhistorisk tidsrejse til 1970'erne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Teatergruppe tager på lokalhistorisk tidsrejse til 1970'erne

Helsingør - 17. februar 2020 kl. 14:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hellebæk i 1970’erne er temaet for næste års store forestilling på Hammermøllen, som Hammermøllens Teatergruppe står bag. Borgerne bliver inviteret med i processen. Selv om det er koldt og mørkt og langt fra sommer, så er Hammermøllens Teatergruppe i fuld sving med at planlægge det egnshistoriske teaterstykke, der skal opføres på Hammermøllen i sommeren 2021. For at give forfatterne noget nærværende materiale at arbejde med, inviterer den aktive teatergruppe nu alle til at være med til at fortælle deres historier.

Der er lavet aftale med Anja Rasmussen og Marie Madvig Nelson om at skrive manuskriptet, som denne gang tager os tilbage til årene omkring 1970. Til arrangementet, som foregår onsdag 26 februar klokken 18.30 på Bølgen i Ålsgårde, vil man kunne møde de mennesker, men kendte og levede sammen med under perioden i Hellebæk. Teatergruppen vil gerne i kontakt med dem der var børn, unge og voksne og som boede eller havde deres gang i området i 1970'erne.

- Vi vil gerne have hjælp fra alle dem, der boede i Hellebæk-Ålsgårde i årene omkring 1970. Selve den bærende historie bliver fiktiv, men da vi ønsker at genskabe et tidsbillede og også har til formål at formidle egnshistorie, så ser vi gerne, at vi kan føje rigtig mange af de måske mindre, men også rigtig gode, sjove, rørende og spændende historier til. I øjeblikket studerer vi gamle magasiner og bøger og interesserer os i det hele taget for at blive klogere på, hvad der skete i tiden, og hvordan det kom til udtryk i vores dejlige område, siger formand Ninna Rasmussen.

I tiden op til at tidsperioden er blevet endeligt fastlagt, har alle i bestyrelsen oplevet, hvordan historierne vælter frem, så snart samtalen er faldet på Hellebæk/Ålsgårde i 1970'erne.

- Vi vil rigtig gerne have endnu mere af det fællesskab, vi oplevede blev skabt ved vores seneste forestilling, som jo foregik i årene omkring 1943. Vi havde simpelthen så mange eksempler på samtaler mellem flere generationer, hvor der eksempelvis pludselig var en fornyet respekt omkring en bedstemor, der havde været medlem af Danske Kvinders Beredskab og havde lært at skyde med riffel - blot for at nævne et eksempel. Sådanne samtaler rammer direkte ind i det fællesskab, vi har i vores teatergruppe, og som vi gerne vil give videre i vores forestilling, siger Ninna Rasmussen.

Arrangementet 26. feberuar vil foregå som en slags workshop, hvor man ved caféborde bliver sat sammen med dem, som er på nogenlunde samme alder som en selv. Her vil der sidde en forfatter eller en fra teatergruppens bestyrelse med til bords og ud fra forskellige emner opsamle de historier, som samtalerne bringer frem.

Teatergruppen opfordrer også til, at folk tager billeder, avisudklip, små effekter og så videre med til aftenen. Jo tættere vi kan komme, jo bedre. Det vil i også være meget værdsat, hvis der skulle ligge tøj fra tiden omkring 1970 gemt på lofter og i kældre, som kan doneres til kostume-lageret.