Teaterfestival for hele familien ved skjult historisk perle

PASSAGE Festival tager fat på forsommeren med en mini-teaterfestival på Marienlyst Slot i Helsingør - med forestillinger fra hele verden, gratis aktiviteter, legeområder og masser af sjove oplevelser for hele familien

Helsingør - 28. maj 2021 kl. 13:51 Kontakt redaktionen

PASSAGE festival fejrer starten på sommeren med et nyt format: en mini-teaterfestival ved én af Helsingørs skjulte perler: Marienlyst Slot og slotshave.

I det gamle lyst-slots store have kan man slå sig løs med 12 forskellige danske og internationale teaterforestillinger i verdensklasse, bloktryk med tekstildesigner Katja Bie og historiske spil og lege for hele familien.

Tager man frokosten med kan den nydes i picnicområdet - og hverken voksne eller børn er i fare for at gå sukkerkolde, hvis de finder kaffevognen og pandekageboden.

Der er et fuldt program spredt ud over begge dage fra kl. 11.00-17.00 om lørdagen og 11.00-16.00 om søndagen.

Det meste foregår i slotshaven, mens enkelte forestillinger opleves inde på selve slottet.

Teater fra hele verden

Forestillingerne på PASSAGE-mini spænder vidt både i oprindelsesland og i genrer, men har det tilfælles at de kan ses og nydes af publikummer i alle aldre. Kunstnerne kommer fra Canada, Belgien, Italien, Schweiz, Catalonien og Danmark, og laver alt fra dukketeater og cirkusdrama til danseforestillinger og skyggespil.

Mød Girafferne fra Catalonien og de danske Enhjørninger, der vandrer rundt i slotshaven. I kan også få et godt grin med Alex Barti's næsvise marionetdukke, Mr. Barti, eller med historien om en canadisk flybastion, der, på trods af at have mistet deres flyvemaskiner, stædigt fortsætter træningen i A Flock of Flyers.

Er man mere eventyrlysten kan man tage med Audrey Déro + Griet Herssens på en rejse i mikroformat med Trip Tout Petit. Og har man brug for et ægte adrenalin-kick så hold vejret når Volantes med Slabam charmerende indtager scenen med højenergisk akrobatik. Paolo Nani sender et gensyn med den fantastiske klovn af en issælger i Jekyll on ice! - og den nyeste forestilling Magical Jekyll.

Festivalarmbånd og billetter

Der er nok at vælge imellem, og hvis man køber et festivalarmbånd til 150 kr., giver det gratis adgang til alle forestillingerne i hele weekenden for 1 voksen og 2 børn under 14 år. Med et festivalarmbånd kan man hente op til 3 gratis festival-billetter til alle forestillingerne. Man skal nemlig stadig have en billet til de enkelte forestillinger, for at se dem.

Salget af både festivalarmbånd og løssalgsbilletter til forestillingerne er i fuld gang og man finder mere info på www.passagefestival.nu/billetter

Gratis aktiviteter og sjove oplevelser

Udover de i alt 11 forestillinger, har PASSAGE-mini inviteret blandt andet Gerlev Legepark/Levende Legekultur til at komme forbi med en masse forskellige spil fra hele Europa, som alle er minimum 100 år gamle. Der er både hyggelige kaste- og keglespil, velkendte og ukendte, og de mere intense spil, der kræver fart og præcision. Der er noget for legelystne i alle aldre!

Derudover står tekstilkunstneren Katja Bie klar med et trykværksted, hvor man kan kreere sin egen mulepose med forskellige bloktryk.