Teater for alt og alle

Helsingør - 30. januar 2020

I vinterferien præsenterer Helsingør Teater virkelig noget for alle aldre og inviterer indenfor til tre meget forskellige forestillinger i både teater-operainstallationer og snirklede konstruktioner inspireret af inkaernes æstetik...

De helt små Operaen kommer her ind med modermælken for de mindste med babyoperaen Hjertelyd af Den Jyske Opera. En poetisk rejse ind i musikkens land for helt små ører.

Vi åbner døren ind til operaens sanselige univers og skaber nærvær for små og store.

Du og dit barn skal være med til musik og bevægelse, og I vil få sanselige oplevelser af blødt, glat, pelset, lyst og mørkt. Der er hjerterum til alle - også jer, der oplever opera for allerførste gang.

Babyernes egne lyde og børnenes fysiske aktivitet bliver en del af forestillingen, hvor alle til stede inkluderes i det samme legende musikalske rum.

Operaen henvender sig til børn i alderen 0 til 2½. Det er den 10. februar fra klokken 11.00 og 14.00 på Kulturværftet. Det varer 30 minutter, hvor der oven i er 15 minutters leg.

De lidt større Men der er også noget for de lidt ældre, hvor modermælken er skiftet ud med en sut. Eller at den måske allerede er lagt på hylden. Her kan de mindre opleve teaterstykket Far er sur af Zangenbergs Teater.

Når Far er sur, er gode råd dyre og i dag er Far altså virkelig sur.

Datter prøver alle mulige krumspring for at få Far til at komme ud af sin surhed, men lige meget hvad hun finder på, virker det ikke. Hverken kaffe, smøger, Lego, en kælekanin eller en dejlig sang - og da slet ikke en fodboldkamp, når nu Sønderjyske taber- kan hjælpe!

Men det viser sig heldigvis til sidst, at Far er meget mere medgørlig, når bare de rette midler tages i brug. Baseret på Philip Ytournels bog

Teaterstykket henvender sig til aldersgruppen 4 til 9 år. Det varer 35 minutter og bliver fremført den 10. februar klokken 13.00 på Kulturværftet.

For alle fra 3 år Oplev The inner World af det catalanske kompagni Holoqué skaber forestillinger, der kombinerer teater med nye teknologier, og derved skaber de drømmende universer for både unge og ældre, hvor alt er muligt.

Hakan føler sig helt tom indeni. Hans gnist er slukket, og han vil have den tændt! Derfor begiver han sig ud på en rejse, som fører ham gennem en drømmeverden, et eventyr, hvor fascinerende og livagtige hologrammer udspiller sig i et lille intimt teater, helt uden ord. Holoqué åbner døren til en magisk og forunderlig verden, hvor publikum kan se verden med nye øjne, blive børn (igen) og glemme virkeligheden for et øjeblik. The inner world spiller i en ganske særlig struktur, specialbygget af genbrugsmaterialer og inspireret af inkaernes æstetik.

Forestillingen kunne opleves på PASSAGE Festival i august 2019, men da der var, og er, et begrænset antal pladser gik du måske forgæves? Så har du chancen igen!

Forestillingen er den 11. og 12. februar mellem klokken 11.30 til 15.30 på Børnebibliotektet Kulturværftet. Henvender sig til alle fra 3 år og frem. Stykket varer 15 minutter.