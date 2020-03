Tasketyv på spil i Kvickly

En 74-årig kvinde fra Helsingør anmeldte klokken 17.51, at hun mellem klokken 16.30 og 17.00 fik stjålet sin pung, mens hun købte ind i Kvickly i Prøvestenscentret.

Kvinden havde først købt noget i kiosken, men da hun senere skulle betale for sine varer ved kassen, opdagede hun, at pungen, som hun opbevarede i sin taske, var væk. Pungen indhold diverse kort og kontanter