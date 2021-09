Se billedserie Der faldt en hel del sten ned fredag aften. Foto: Philip Horup

Send til din ven. X Artiklen: Tagsten faldt ned på befærdet gade: - Det var et kæmpe chok Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tagsten faldt ned på befærdet gade: - Det var et kæmpe chok

Tagsten fra et knap 300 år gammelt hus faldt fredag aften ned i den befærdede Stengade. Nu vil ejerne af bygningen sikre, at det ikke sker igen

Helsingør - 14. september 2021 kl. 05:30 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Byens mange ældre, hyggelige og originale bygninger er lidt af et tilløbsstykke, og husene gemmer på mange fine detaljer. På Stengade 64 lige over for Helsingør Rådhus ligger netop et af de huse, som mange forbipasserende nyder at beundre. Anne Christiansen bor i stueetagen, og hun fortæller, at husets fine barokstil får mange til at stoppe op.

- Jeg har boet her i 13 år, og der er mange, som kommer hen og fotograferer bygningen. Vi bor rimelig privat, så det er okay. Boligen er fra 1739, og den blev oprindeligt blev opført af en købmand, og i dag er bygningen fredet, fortæller hun.

Med sin placering i den befærdede Stengade kommer der hver eneste dag mange mennesker forbi adressen, og derfor var det et held, at ingen kom til skade fredag aften, da der faldt flere tagsten ned fra det gamle hus. Det er usikkert, hvad der præcis har gjort, at stenene har revet sig løs. For Anne Christiansen, der har boet på Stengade 64 i 13 år, var det et »frygteligt« øjeblik.

- Jeg hørte lige pludselig et brag udenfor vinduet. Det var et kæmpe chok, for det kan godt være, at tagstenene ikke er så store igen, men de kommer med en kolossal kraft, så hvis nogen var blevet ramt, var de virkelig kommet slemt til skade, siger hun.

Skal undersøge taget Beboerne reagerede herefter hurtigt og fik spærret området af og sat advarsler op - »PAS PÅ TAGSTEN« - i tilfælde af, at flere sten skulle falde mod jorden. Området er stadigvæk afspærret, og det bliver det ved med at være, indtil en håndværker mandag eller tirsdag kommer forbi og undersøger taget nærmere.

- Vi skal sikre, at der ikke er andre løse sten, og det skal ordnes hurtigst muligt, så vi har bestilt en lift, så taget kan blive kigget efter. Vi kan ikke have, at folk kan komme til skade, siger Anne Christiansen, som fortæller, at situationen er blevet diskuteret internt ejerne af bygningen imellem - som er en blanding af private og erhvervsdrivende.

En af bygningens sider vender ud til den smalle Brostræde, som altså for nuværende er endnu smallere grundet afspærringen.