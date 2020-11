Taget uden kørekort på Strandvejen

Snekkersten: En 24-årig mand fra Snekkersten blev onsdag nat klokken 03.15 standset, da han kom kørende ad Strandvejen. Her viste det sig, at manden tidligere var blevet frakendt kørekortet, og han blev derfor sigtet for at køre bil i frakendelsestiden, oplyser Nordsjællands Politi.