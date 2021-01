I fredags blev 96 borgere vaccineret i Helsingør Hallen. Men nu er det ikke muligt for kommunen at bestille vaccinationstider i vaccine-centrene. Foto: Kit Jørgensen

Taget som gidsel: kan ikke bestille vaccinationstider

Helsingør Kommune har i snart to uger været i venteposition, da det ikke har været muligt at bestille vaccinationstid. Der mangler vacciner, lyder det fra Region Hovedstaden.

Helsingør - 18. januar 2021 kl. 20:54 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

På et byrådsmøde den 5. januar blev det besluttet, at borgere i kommunen, der har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, vil blive tilbudt transport til et vaccinecenter. Flere borgere er selv i stand til at komme til et vaccinecenter, eller få en pårørende til at hjælpe med transporten, men de borgere, der ikke er, venter fortsat på deres vaccine.

Det er målgruppe 2, den der tæller hjemmeboende 65+ årige, der er visiteret til praktisk hjælp og personlig pleje, der fortsat mangler at få deres vaccination. Det lykkedes dog Helsingør Kommune at få vaccineret 96 borgere i den pågældende målgruppe, da de fik lov at etablere et lokalt pop-op center i fredags.

Testede kørsel Her fik kommunen samtidig mulighed for at øve sig i de logistiske udfordringer med at hente borgere fra deres hjem, få dem afleveret ved vaccinecentret og derefter kørt dem tilbage til deres hjem. Kommunen venter nu på at få det grønne lys fra Region Hovedstaden, da kommunen indtil videre ikke har fået mulighed for at bestille vaccinationstider i en klynge, hvor kommunen får flere tider efter hinanden.

Akut mangel Årsagen til, at kommunen ikke kan bestille vaccinationstid, ligesom flere borgere, der er blevet inviteret til vaccination, heller ikke kan, skyldes, at der er akut mangel på vacciner.

- Vi må desværre sige, at vi mangler vacciner. Så længe, at vi gør det, kan vi ikke planlægge. Vi forventer, at den næste leverance kommer på torsdag, men at det kun bliver halvdelen af det antal, som vi var blevet stillet i udsigt, oplyser Region Hovedstaden.

Hvem skal prioriteres? Et andet dilemma er også hvilke borgere, der skal prioriteres. Det er efterhånden tre uger siden, at mange borgere har fået første stik, og det er derfor snart tid til, at de skal have deres andet og dermed sidste stik. En prioritering, som Region Hovedstaden endnu ikke har fået klarlagt.

- Vi ved ikke, hvordan vi skal planlægge endnu. Skal vi stikke borgere første gang, eller de borgere, der skal have deres andet vaccinationsstik? Det har afgørende betydning for, hvem der får de kommende tider. Vi er derfor i limbo for tiden, fortæller Region Hovedstaden.

Statens Serum Institut er i forhandlinger med leverandøren af vaccinen, Pfizer, om de næste leverancer. Det forventes, at der bliver meldt yderligere ud i løbet af tirsdagen.

I løbet af de seneste syv døgn er der blevet bekræftet 145 smittetilfælde med coronavirus i Helsingør Kommune. Det giver et incidenstal på 231,8, hvilket er det 8. højeste tal blandt landets kommuner.

