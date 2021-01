Taget med kokain

To mænd blev fredag aften tilbageholdt af Nordsjællands Politi. Det skete på Bybjergvej i Espergærde ud for nummer 19 a.

Klokken 21.05 traf en politipatrulje de to - en 46 årig mand med ukendt adresse og en 31-årig man d fra Lille Skensved. Den 46-årige havde 1,4 gram kokain på sig, mens den 31-årige havde 0,8 gram hash. Det får de begge to bøder for.