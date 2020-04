Taget med hash på parkeringsplads

Klokken 21.34 onsdag traf en patrulje to mænd i en parkeret bil på en parkeringsplads på Gl. Hellebækvej. Her blev den ene, en 23-årig mand fra Helsingør, fundet i besiddelse af en mindre mængde hash, hvilket han blev sigtet for, oplyser Nordsjællands Politi.