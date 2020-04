Taget med hash: Teenagere svinede og legede med ild i skolegård

En patrulje var ved 21-tiden torsdag forbi Skolen ved Kongevejen i Helsingør- med en narkohund.

Her blev en 15-årig dreng fra Helsingør og en 15-årig pige fra Helsingør truffet, mens de var i færd med at svine med affald samt lege med ild ved et bord. På drengen blev der desuden fundet en mindre mængde hash.

Forældrene til de to blev kontaktet, de to unge mennesker fik lov til at rydde deres rod op, inden de blev bortvist fra stedet, og drengen fik en sigtelse for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.